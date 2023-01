88 stuks graag! Canada koopt de F-35

Canada sloot gisterenmiddag na lange onderhandelingen een deal met het Amerikaanse defensiebedrijf Lockheed Martin. Het land van de Mounties en de esdoornbladeren koopt 88 toestellen van de F-35 ter vervanging van de verouderde vloot van gevechtsvliegtuigen.

Niet alleen Duitsland is om, ook Canada bestelt de F-35. Ter vervanging van de McDonnell Douglas CF-18 Hornet schaft Canada 88 F-35’s aan ter waarde van 19 miljard Canadese dollar (€ 13,2 miljard). Canada verwacht dat de eerste F-35’s in 2026 worden geleverd en dat de vloot omstreeks 2023 volledig operationeel inzetbaar is, aldus Anita Anand, de Canadese minister van Defensie.

“(De F-35, red.) is de meest geavanceerde jager op de markt en het is het juiste vliegtuig voor ons land”, vertelde Anand aan verslaggevers. De aankoop en het onderhoud zouden jaarlijks meer dan 425 miljoen Canadese dollar kunnen bijdragen aan de Canadese economie en jaarlijks bijna 3.300 banen opleveren. Anand vertelde dat het de grootste investering in de Royal Canadian Air Force in dertig jaar betreft.

CF-18 Hornet

Totdat de F-35 het stokje overneemt vliegt de Royal Canadian Air Force (RCAF, of in het Frans: Aviation Royale Canadienne) met de CF-18 Hornet. Dit is een speciale Canadese versie van de F/A-18 Hornet. De belangrijkste verschillen betreffen radar en nachtzichtapparatuur. Ook zijn voorzieningen die de F/A-18 geschikt maken voor gebruik aan boord van vliegdekschepen bij de CF-18 weggelaten. Tot op heden zijn deze Canadese toestellen ingezet tijdens de Golfoorlog (1990-1991), de oorlog in Kosovo (1999), en tijdens het handhaven van de no-fly zone boven Libië. Ook namen zeven Canadese CF-18’s deel aan de strijd tegen de Islamitische Staat. Zij bombardeerden in 2015 en 2016 doelen in Syrië en Irak in het kader van Operation Impact.