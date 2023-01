Eerste Europese airline kiest voor SpaceX-internet

AirBaltic is de eerste Europese luchtvaartmaatschappij die haar vliegtuigen binnenkort gaat voorzien van het razendsnelle Starlink-internet.

De Letse maatschappij kondigde dinsdag aan dat haar hele vloot, die volledig bestaat uit Airbus A220-300’s, in de loop van dit jaar wordt uitgerust met Starlink, de satelliet-internetverbinding van ruimtebedrijf SpaceX. Niet alleen wordt de verbinding aan boord met 350 Mbps razendsnel, de service wordt ook nog eens gratis en zonder in te hoeven loggen ter beschikking gesteld aan alle passagiers.

‘Dit is een historisch moment voor onze airline en voor de luchtvaart. Binnenkort wordt airBaltic de eerste Europese maatschappij met een hele snelle, onbeperkte en gratis satelliet-internetverbinding aan boord’, zei de enthousiaste CEO Martin Gauss. ‘We zijn blij dat we de in het Starlink van SpaceX de juiste aanbieder hebben gevonden. We hebben al het modernste vliegtuigtype dat op de markt te krijgen is, dus het was een logische volgende stap om de modernste internetverbinding in onze vloot te implementeren.’

