Informatie Flying Blue-gebruikers op de tocht

Air France-KLM heeft deelnemers aan hun Flying Blue-programma geïnformeerd over een hack van hun ledenlijst. Als gevolg van de hack bestaat de kans dat persoons- en reisgegevens in de verkeerde handen gevallen zijn, aldus de betrokken maatschappijen.

De hackers hebben toegang verkregen tot zaken als namen, contactgegevens, aankoopgeschiedenis en meer. Air France-KLM verzekert hun klanten dat er geen betaalgegevens gelekt zijn. Of de behaalde punten veiliggesteld zijn is tot op heden nog volledig duidelijk. KLM liet echter via Twitter weten dat de aanval tijdig is gestopt en dat de IT-afdeling de zwakke plekken die de hack mogelijk maakte heeft aangepakt. Tegenover het Parool gaven de maatschappijen aan dat zij de privacyautoriteiten in respectievelijk Frankrijk en Nederland over de zaak hebben geïnformeerd. Verdere informatie zoals aantallen gedupeerden wordt niet met het brede publiek gedeeld.

Flying Blue

Flying Blue is het frequentflyerprogramma van KLM en Air France. Toen KLM en Air France in 2005 fuseerden werden op 6 juni 2005 hun frequentflyerprogramma’s (Fréquence Plus en Flying Dutchman) samengevoegd tot het nieuwe spaarprogramma. De meeste maatschappijen binnen de Air France-KLM-familie volgden meteen. Naarmate men meer vliegt kan men binnen het programma een hogere status krijgen. Het begint met Flying Blue Explorer, daarna Silver, daarna Gold en als laatste Platinum. Sinds 2018 wordt er voor de bepaling van de niveaus gewerkt met Experience points. Het aantal te verdienen punten hangt af van de reisafstand en reisklasse. Het programma telt alleen al in Nederland meer dan 2 miljoen leden.