Domper voor Airbus: 2022 niet het jaar van de A220

Een domper voor Airbus: de Europese vliegtuigbouwer kreeg eind 2022 op de valreep nog te maken met annuleringen voor de A220. In heel vorig jaar werd van de kleine variant, de A220-100 slechts één toestel besteld.

2022 is voor de Airbus A220 zuur geëindigd: in december 2022 kon Airbus in totaal 21 exemplaren van type uit de orderboeken schrappen. In november werden nog drie A220-100’s en 17 300’s besteld door het Ierse leasebedrijf Lease Corporation International maar een maand later paste het bedrijf de bestelling aan. Ook Macquarie Financial Holding verlaagde de openstaande bestelling van 28 naar 27 A220-300’s. Verder kwamen er in december ook geen nieuwe orders voor het model binnen. Dit resulteerde in vier oorspronkelijke bestellingen voor de ‘100’, minus de drie annuleringen. Het jaarsaldo van de ‘300’ was beter: 123 nieuwe orders overschreden duidelijk de 19 annuleringen, waardoor van het grotere type 104 bestellingen overbleven.

A220

De A220 is een narrow-body, tweemotorig toestel voor de middellange afstand. Het toestel is als Bombardier C-serie ontwikkeld door de Canadese fabrikant Bombardier, maar deze heeft de productielijn en alle activiteiten in dit segment kort na de oplevering verkocht aan Airbus. Op 12 februari 2020 verkocht Bombardier zijn resterende aandeel in het A220 programma voor 591 miljoen dollar aan Airbus. Hiermee kwam een einde aan de activiteit van Bombardier in de commerciële luchtvaartindustrie. Het toestel is in 2016 op de markt gebracht en in juni van dat jaar passeerde het aantal orders de grens van 370. Afhankelijk van de variant is aan boord plaats voor 125 of 160 passagiers.