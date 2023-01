Klappertanden bij incident in Rusland

In Rusland maakten passagiers van de maatschappij IrAero enkele angstige momenten door. Vlak na vertrek van hun binnenlandse vlucht van Magan naar Magadan vloog de vrachtdeur van het vliegtuig open.

Aan boord van het toestel -volgens bronnen online een Antonov An-26- bevonden zich ruim 25 passagiers. Allen bleven ongedeerd. Tijdens de opening van de deur vlogen hun hoeden en koffers naar verluidt wel door de cabine. Dat is ook niet verwonderlijk daar de vrachtdeur van het vliegtuig zorgde voor een flinke Siberische bries van zo’n -40 graden in de cabine. Dat is ook te zien op beelden die Sergei Lidrik (33), plaatste op Twitter. Een andere passagier vertelt hoe een man die net zijn gordel losgemaakt zou hebben op een van de achterste stoelen bijna naar buiten gezogen zou zijn.

Problemen Russische luchtvaart

Er wordt door de lokale autoriteiten onderzocht wat de toedracht van het incident heeft kunnen zijn. De luchtvaartsector in Rusland heeft het zwaar en is in een vergaand isolement geraakt nu luchtruimen gesloten zijn en er vanuit het Westen geen onderdelen meer geleverd worden. Om toch te blijven vliegen onderzoeken maatschappijen nu de mogelijke oplossingen zoals kannibalisatie. Dit probleem lijkt in het geval van dit vliegtuig niet aan de orde. Hoewel de Antonov ten tijde van de Sovjet-Unie in Oekraïne werd geproduceerd en vandaag de dag Oekraïens is, is Rusland goed in staat onderhoud te verrichten aan deze toestellen. Wat eerder een probleem zal zijn is de leeftijd van het toestel.

An-26

De Antonov An-26 (Russisch: Ан-26) (NAVO-codenaam: Curl) is een tweemotorig transportvliegtuig van de Oekraïense vliegtuigbouwer Antonov. Het vliegtuig is ontwikkeld vanuit de Antonov An-24 met als doel militair gebruik, en werd op de markt gebracht in 1969. Ook in de burgerluchtvaart wordt het toestel nog gebruikt. In augustus 2006 deden in totaal nog 267 An-26-vliegtuigen dienst bij passagiersluchtvaartmaatschappijen. Hoeveel er anno 2023 nog in gebruik zijn is niet met duidelijkheid te zeggen. IrAero vliegt naast de An-24 ook met An-24’s, een Airbus A319, een Bombardier CRJ200LR en Soechoj Superjet 100’s.