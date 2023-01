Lancering Virgin Orbit mislukt

De poging van Virgin Orbit een raket vanuit West-Europa in een baan om de aarde te sturen, is helaas op een mislukking uitgelopen. Richard Branson’s ruimtevaartbedrijf meldt dat het niet is gelukt. De negen satelieten in de raket zijn bij de mislukte poging verloren gegaan.

Op Twitter bericht Virgin Orbit over het onfortuinlijke voorval: “Het lijkt erop dat we met een afwijking te maken hebben waardoor we niet in een baan om de aarde kunnen komen. We zijn de informatie aan het evalueren”. Duidelijk is wel dat het vertrouwen in Virgin Orbit serieuze schade heeft opgelopen: de waarde van het aandeel op de beurs is flink gedaald.

Het voornemen was om in de nacht van maandag op dinsdag boven de raket te lanceren vanuit de Boeing 747 genaamd ‘Cosmic Girl’. Geheel volgens plan vertrok het toestel even na elven zonder problemen en werd de raket omstreeks middernacht losgelaten. Deze twintig meter lange raket, de LauncherOne, heeft helaas de ruimte niet kunnen bereiken. Eerder slaagde Virgin Orbit er wel in om een raket middels de 747 de ruimte in te krijgen. Al deze pogingen werden echter vanuit de Verenigde Staten ondernomen.

Alternatief

De meeste raketten vertrekken vanaf bekende lanceerbases op het land zoals Cape Canaveral in Florida en Bajkonoer in Kazachstan. Deze lancering vanuit een vliegtuig boven Europa is een primeur en biedt in de toekomst een alternatief voor deze traditionele locaties. De raketmissie genaamd ‘Start me up’, is een project van Virgin Orbit, het ruimtevaartbedrijf van miljardair en luchtvaartondernemer Richard Branson. Het is vernoemd naar een nummer van de Rolling Stones, de band die meerdere albums opnam bij Branson’s platenmaatschappij Virgin records. Naast de luchtvaartmaatschappijen Virgin Australia en Atlantic bezit Branson onder andere de ruimtevaartondernemingen Virgin Orbit en Virgin Galactic.