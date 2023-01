NASA neemt afscheid van Douglas DC-8

De National Aeronautics and Space Administration, NASA, neemt binnenkort afscheid van haar Douglas DC-8. Het toestel wordt vervangen door een tweedehands Boeing 777-200.

NASA’s DC-8 werd in 1969 afgeleverd aan Alitalia, waarna het vliegtuig bij het inmiddels failliete Braniff Airways terechtkwam. Eind jaren ‘80 liet NASA het toestel ombouwen tot een vliegend laboratorium. Het vliegtuig werd voornamelijk ingezet om sensoren te testen en om door satellieten verzamelde data te controleren.

Inmiddels is NASA begonnen met het ombouwen van een twintig jaar oude Boeing 777-200 die de taken van de verouderde DC-8 moet gaan overnemen. De 777 vloog tot de coronacrisis voor JAL, waarna het toestel twee jaar lang in de Californische woestijn heeft gestaan.

Wanneer de 777 klaar zal zijn om de taken van de DC-8 over te nemen is nog onbekend. Het is ook nog onduidelijk wat er met de DC-8 zal gebeuren, al is het aannemelijk dat het vliegtuig aan een luchtvaartmuseum zal worden geschonken. De Boeing 747SP die NASA vorig jaar uitgefaseerde wordt binnenkort tentoongesteld in het Pima Air and Space museum, in de Amerikaanse stad Tucson.