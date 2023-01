Russische dienstweigeraars vast op vliegveld Seoul

Op het vliegveld van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul zitten vijf Russische dienstweigeraars al maanden vast. De vijf zijn los van elkander gevlucht maar zitten nu in het zelfde schuitje.

Het vliegveld van Incheon, nabij Seoul, is al maandenlang de verblijfplaats van vijf Russen. Die dachten hun land te ontvluchten en asiel aan te vragen in Korea. Daar kregen zij echter te horen dat het vermijden van de dienstplicht geen grond is voor asiel. Sindsdien bivakkeren ze in wachtruimtes op het vliegveld, een van hen al zo’n drie maanden, zo meldt De Telegraaf.

Pro-Deoadvocaat Lee Jong-chan gaat nu namens het vijftal de afwijzing aanvechten. Hij is ervan overtuigd dat zijn cliënten een goede kans maken zegt hij tegenover The Korea Times: “Deze mannen zullen in hun thuisland worden vervolgd vanwege hun politieke standpunten en daarom zouden ze volgens de internationale regels een asielstatus moeten krijgen. Het ministerie van Justitie zou dat moeten weten.”

Europa

Ook in Europa worden Russen die de dienstplicht ontvluchten niet overal met open armen ontvangen. Zo gaf de Belgische premier Alexander De Croo aan dat hij het een “moeilijk signaal” naar de vele Oekraïense vluchtelingen vindt als Belgie nu ook opeens Russen gaat opvangen, zei hij tegen de Belgische tv-zender VRT. Polen en de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen zijn erg duidelijk: hun grenzen zijn gesloten voor Russische reizigers. Met de Sovjetbezetting nog fris in de nationale geheugens en de Russische dreiging overal voelbaar is dit voor deze landen dan ook niet vreemd