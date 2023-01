Incident met Delta A330 bij Oostbaan Schiphol

Een Airbus A330 van Delta Air Lines landde vanochtend vóór de Oostbaan op Schiphol. Daardoor liep de landingsbaan schade op.

Het incident deed zich voor rond de klok van acht uur. De machine, registratie N802NW, was afkomstig uit Detroit, Amerika. Wegens de harde wind was de Oostbaan in gebruik, die met haar lengte van iets meer dan twee kilometer de kortste landingsbaan van Schiphol is. Deze wordt onder normale omstandigheden voornamelijk gebruikt voor general aviation. De A330 kwam op het onverharde deel terecht. Het toestel was na de te vroege landing in staat richting de gate te taxiën. Het cabinepersoneel en de passagiers bleven dan ook ongedeerd. De landingsbaan liep wel schade op. Twee lampen van de baanverlichting raakten beschadigd. Ook raakte hij ter plekke bezaaid met brokstukken en modder.

De #Onderzoekraad is op weg naar Schiphol voor een verkennend onderzoek na een melding over een vliegtuig dat vanmorgen voor de landingbaan is geland. — Onderzoeksraad (@Onderzoeksraad) January 12, 2023

Onderzoek naar incident

Het gevolg hiervan was dat de Oostbaan enige tijd gesloten was. ‘Bij ons is vanochtend een melding van dit incident binnengekomen. We vinden het de moeite waard een en ander uit te zoeken. Op basis van dit verkennend onderzoek wordt besloten of we een groter onderzoek gaan instellen’, aldus een woordvoerder van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het incident met de A330 tegenover Algemeen Dagblad. Schiphol zette de rest van de ochtend de Buitenveldertbaan in. Het gevolg hiervan was dat arriverende vliegtuigen boven de Noordzee, Zuid-Holland en Flevoland moesten rondcirkelen alvorens te kunnen landen. Het incident bracht dan ook veel vertraging met zich mee.

De desbetreffende A330 liep eveneens vertraging op. Volgens gegevens van Flightradar24 zou de A330 om 11:15 uur vanuit Schiphol vertrekken richting Boston. De vlucht is nu uitgesteld naar 15:15 uur. Nagegaan wordt of er geen beschadigingen aan het toestel zijn