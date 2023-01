Corendon introduceert nieuwe vliegroute

Corendon vliegt dit zomerseizoen rechtstreeks naar de vlakbij het Turkse Alanya gelegen luchthaven Gazipasa.

Vanaf 23 april kunnen vakantiegangers drie keer per week – op dinsdag, donderdag en zondag – rechtstreeks vanaf Amsterdam naar de badplaats vliegen. De vakantiebestemming is gelegen aan de Turkse Riviera, ten oosten van Side en Antalya. Reizigers kunnen er terecht in veel verschillende resorts, bestaande uit zowel hotels als appartementen.

‘We merken dat onze klanten ook enthousiast zijn over deze nieuwe vliegroute. In een paar dagen tijd hebben al ruim tweeduizend reizigers hun vakantie naar Alanya geboekt met Gazipasa als luchthaven van aankomst. Wij zijn dan ook de enige luchtvaartmaatschappij die direct vliegt op deze luchthaven. Hiermee verminderen we de transfertijd naar de hotels en resorts in Alanya zodat onze klanten nog langer van hun vakantie kunnen genieten’, zegt Corendon-oprichter Atilay Ulu.