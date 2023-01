Ook systeemproblemen in Canada

Een uur nadat er problemen waren geconstateerd bij een computersysteem in de Verenigde Staten, faalde er een soortgelijk systeem in Canada.

De computersystemen in zowel de Verenigde Staten als Canada worden gebruikt om NOTAM’s te publiceren. Een NOTAM, Notice to Airmen, bevat informatie over het luchtruim en vliegvelden die niet beschikbaar is op vliegkaarten. Het systeem wordt gebruikt om deze, vaak tijdelijke, afwijkingen of vernieuwingen te delen met vliegtuigbemanningen. Zo wordt bijvoorbeeld informatie over een tijdelijk afgesloten taxibaan of de aanwezigheid van een hijskraan nabij een luchthaven in een NOTAM gepubliceerd.

Als gevolg van het probleem in de VS werden er in totaal ruim 1300 vluchten geannuleerd en liepen meer dan 10.000 vluchten vertraging op. De oorzaak van de storing zou liggen bij de FAA. Ondanks dat de FAA al langere tijd bezig is met het vernieuwen van het computersysteem zouden er fouten zijn gemaakt die tot de storing leidden.

Canada

In Canada deed zich een uur na het begin van de storing in de VS hetzelfde probleem voor. De Canadese autoriteiten geven aan dat het NOTAM-systeem er tussen 10:20 en 13:15 uit lag. Tot een opstijgverbod, annuleringen en vertragingen kwam het alleen niet omdat de autoriteiten direct maatregelen namen. Hoe de storing ook in Canada kon ontstaan is nog onbekend.