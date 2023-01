Opstijgverbod leidt tot meer dan duizend annuleringen

Het vliegverkeer in de Verenigde Staten werd woensdagochtend enkele uren verstoord door problemen met een computersysteem. De Federal Aviation Administration, FAA, kondigde door de problemen een opstijgverbod af.

Het computersysteem in kwestie wordt gebruikt om NOTAM’s te publiceren. Een NOTAM, Notice to Airmen, bevat informatie over luchtruim of vliegvelden die niet op vliegkaarten beschikbaar is. Het systeem wordt gebruikt om deze, vaak tijdelijke, afwijkingen of vernieuwingen te delen met bemanningen. Zo wordt bijvoorbeeld informatie over een tijdelijk afgesloten taxibaan of de aanwezigheid van een hijskraan nabij een luchthaven in een NOTAM gepubliceerd.

In totaal moesten in de gehele Verenigde Staten meer dan 1200 vluchten worden geannuleerd en liepen 9000 vluchten vertraging op. Wat de storing precies veroorzaakte is nog onbekend. Diverse Amerikaanse media melden dat fouten bij de FAA, dat al langere tijd bezig is met het vernieuwen van het systeem, mogelijk hebben geleid tot de storing.

Tegen negen uur ‘s ochtends trok de FAA het opstijgverbod in, waarna het vliegverkeer voorzichtig op gang kon komen. Gedurende de hele dag bleven er echter vertragingen vanwege de verstoring.