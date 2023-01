Ryanair houdt basis Brussel gesloten

Ondanks geruchten dat Ryanair haar basis op Brussels Zaventem weer zou heropenen kwam de airline woensdag met slecht nieuws.

Ook in 2023 keert Ryanair niet terug naar Brussels Zaventem. De luchtvaartmaatschappij sloot de basis vorig jaar al voor deze winter, maar was toen nog niet van plan dit ook voor 2023 te doen. Ryanair houdt wel twaalf routes in stand van en naar Zaventem. Deze vluchten worden uitgevoerd door vliegtuigen die elders zijn gebaseerd.

‘Ondanks recente geruchten houden we onze basis op Brussels Zaventem in de zomer van 2023 gesloten. Dit komt door de keuze van de luchthaven om de kosten voor airlines en passagiers met elf procent vanaf april te verhogen’, aldus Michael O’Leary, Ryanair-CEO. Naast de basis op Zaventem heeft de maatschappij een grote basis op Brussels Charleroi. Daar zijn de kosten ruim acht keer lager. Het is dan ook aantrekkelijker voor Ryanair om daar haar basis te behouden. De beslissing heeft geen invloed op de basis en vluchten van Charleroi.

Banen

Door de keus van de low cost maatschappij om de basis langer te sluiten, staan er nu 59 banen op de tocht. Er wordt gekeken of het Ryanair-personeel van Zaventem elders aan de slag kan, bijvoorbeeld op Charleroi.

Dreiging

De topman dreigde eerder vorig jaar al met het sluiten van de basis op Zaventem. Zo zei hij eerder dat hij ‘niet kan garanderen dat we die niet sluiten in de winter’. Toen verwees hij ook al naar de ingevoerde vliegtaks. ‘Ryanair vliegt naar plekken waar er groei is en waar het lage kostenmodel vergemakkelijkt wordt.’ Als de maatschappij een betere deal kan krijgen bij een andere luchthaven verhuizen ze. O’ Leary noemt de vliegtaks, die veel lager is dan in Nederland, ‘gek’ en ‘discriminerend’. Hij vindt Brussels Airport te duur en gaf aan alleen terug te gaan als de luchthavenkosten omlaag gaan en de vliegtaks wordt afgeschaft.