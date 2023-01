Boeing 737 MAX maakt langverwachte terugkeer

Voor het eerst sinds maart 2019 is in China weer een passagiersvlucht uitgevoerd met een Boeing 737 MAX.

Bijna vier jaar liet de rentree van het vliegtuigtype in China op zich wachten, maar vrijdag was het zover: een 737 MAX van China Southern vloog van Guangzhou naar Zhengzhou. De maatschappij was al enige tijd bezig met het gereedmaken van een handjevol van haar in totaal 24 MAX-toestellen. Voor Boeing is de terugkeer op de belangrijke maar Airbus-gedomineerde Chinese markt een belangrijke mijlpaal. De aandelen in het bedrijf stegen vrijdag met enkele procenten in waarde.

Na twee dodelijke ongelukken in 2018 en 2019 kwam het toestel wereldwijd aan de grond te staan. Ruim een jaar geleden gaf de Chinese luchtvaartautoriteit, een klein jaar na de Amerikanen en Europeanen, al groen licht voor de terugkeer, maar die mocht pas plaatsvinden als een hele reeks technische verbeteringen in de toestellen zouden zijn geïmplementeerd. Dat liet maanden op zich wachten, maar in oktober 2022 werd er vanuit Mongolië voor het eerst in jaren weer een commerciële vlucht door Chinees luchtruim uitgevoerd. Het heeft uiteindelijk nog maanden geduurd voordat er weer een 737 MAX van Chinese bodem vertrok.