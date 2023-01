Lufthansa wil ITA Airways alleen met exit-optie

De overname van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij komt steeds dichterbij. Inmiddels is er weer iets meer bekend over de voorwaarden die Lufthansa hieraan stelt.

Binnenkort moet het duidelijk worden wie ITA Airways definitief overneemt. Op dit moment wijst alles erop dat de Lufthansa Group er met de Italiaanse maatschappij vandoor gaat. Zo werd er begin dit jaar al geconstateerd dat vluchten van ITA via de site van Lufthansa worden verkocht. Nu is er ook meer bekend over de voorwaarden die Lufthansa stelt. De overname van ITA zou erg lijken op die van Brussels Airlines, eerst een toetreding en later de volledige overname.

Volgens verschillende media is Lufthansa bereid tussen de 300 en 350 miljoen euro neer te leggen voor 40 procent van ITA. Een belangrijke voorwaarde die de Duitse maatschappij stelt is een exit-optie. Als de integratie van ITA in de Lufthansa Group niet lukt, wil het bedrijf de mogelijkheid hebben zich terug te trekken uit de aankoop. Daarnaast wil de groep zich ook juridisch beschermen omdat er meerdere rechtszaken lopen tegen voormalige ITA-managers. Tot slot vindt het concern de controle over ITA zeer belangrijk. Zelfs als het Italiaanse ministerie van Financiën in eerste instantie het meerderheidsbelang in ITA behoudt, vindt Lufthansa dat zij als branchepartner controle moeten hebben over de maatschappij.

Bevel

Het bevel van de Italiaanse regering omtrent de overname van ITA Airways werd op 2 januari gepubliceerd. Daarin stond onder andere dat er bij de overname een Europees luchtvaartbedrijf betrokken moet zijn. Uit het bevel kon ook de conclusie worden getrokken dat de Lufthansa Group een zeer goede partij is voor de overname.