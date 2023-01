Honderden privéjets naar World Economic Forum

Vorig jaar vlogen honderden privéjets van en naar vliegvelden rond Davos, waar het World Economic Forum (WEF) plaatsvindt, een jaarlijkse internationale conferentie waar duizenden bestuurders, politici en zakenmensen op afkomen. Dat blijkt uit een onderzoek van CE Delft, dat is uitgevoerd in opdracht van Greenpeace. De cijfers stuiten op veel kritiek vanuit de milieuorganisatie.

Bij ruim de helft van de privévluchten ging het om een afstand van minder dan 750 kilometer. 38 procent was zelfs korter dan 500 kilometer. Vanwege de relatief hoge CO2-uitstoot van privéjets ligt het grootschalige gebruik ervan in het kader van het WEF al jarenlang onder vuur, met name omdat de organisatie zich ten doel heeft gesteld om onder meer de klimaatcrisis op te lossen. Jaarlijks wordt dan ook opgeroepen tot ‘stevige en gezamenlijke actie’.

‘De rijkste en machtigste mensen vliegen naar Davos om daar achter gesloten deuren over klimaat en ongelijkheid te praten. Maar ze reizen met het vervuilendste en meest exclusieve vervoersmiddel: een privéjet. Dat is gewoon schaamteloos’, zegt Maarten de Zeeuw van Greenpeace. ‘80% van de wereldbevolking heeft nooit gevlogen, maar de klimaatschade die de luchtvaart veroorzaakt raakt hen wel. En dan claimt het WEF de 1,5 graad doelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs te omarmen. Daarmee is deze jaarlijkse ‘privéjet-bonanza’ een onsmakelijk lesje hypocrisie. Als we echt willen gaan voor een groene, rechtvaardige en veilige wereld voor iedereen, dan horen privéjets in een museum thuis.’

Volgende week vindt de volgende WEF-bijeenkomst plaats, zoals altijd in het Zwitserse Davos. Vanuit Nederland zal een grote delegatie van zes kabinetsleden de conferentie bijwonen. Naast premier Rutte gaan op verschillende dagen ook ministers Kaag (Financiën), Hoekstra (Buitenlandse Zaken), Ollongren (Defensie), Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat). Een aantal bewindspersonen zal samen naar Davos vliegen.