Schiphol neemt bagagesysteem onder handen

Schiphol gaat van start met de vernieuwing, renovatie en het verder innoveren van de bagagekelders, zo meldt de luchthaven vrijdag.

Schiphol beschikt over 145.000 m2 aan bagagesystemen. Dat is een totaaloppervlakte van ongeveer 29 voetbalvelden die zijn opgedeeld in verschillende gebieden. Om de betrouwbaarheid van de systemen te garanderen wordt nu onder meer de bouw van een nieuwe bagagekelder inclusief afhandelingssysteem voorbereid. Het is de bedoeling het bestaande bagagesysteem te vervangen door de nieuwe kelder zonder dat luchtvaartmaatschappijen of reizigers er hinder van ondervinden. De nieuwe bagagekelder komt op de plak waar een eventuele nieuwe terminal gebouwd kan worden. Over de bouw van de terminal is namelijk nog geen besluit genomen.

Met de bouw van de nieuwe en de renovatie van de bestaande bagagekelder wil Schiphol ook de arbeidsomstandigheden bij de bagageafhandeling verbeteren, zo benadrukt de luchthaven. ‘Schiphol is bezig met het verbeteren van de kwaliteit van werken op de luchthaven. Daar horen ook het anders inrichten van het bagageproces, de werkgebieden en rustruimtes bij. Innovatieve oplossingen op het gebied van automatisering en artificial intelligence gaan in de toekomst bagagemedewerkers steeds verder ondersteunen.’ Zo is het de bedoeling dat de bestaande robots worden doorontwikkeld, er machines worden ontwikkeld die koffers kunnen gaan lossen en autonome voertuigen op termijn door de bagagekelder zullen rijden en karren en containers verplaatsen.