Spanning bij KLM om bezoek minister aan Qatar

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken is naar Qatar gereisd om ‘de goede relaties’ met Nederland te onderhouden. Vakbonden van KLM zijn bezorgd over de uitkomst van het bezoek.

De vakbonden maken zich al langer zorgen over de aanwezigheid van Qatar in Nederland. In december gaven ze aan het niet eens te zijn met een verdrag tussen Qatar Airways en de Europese Unie. Het verdrag bewerkstelligt dat de Qatarese maatschappij het aantal vluchten naar Europa fors mag verhogen. De vakbonden vinden de uitbreiding onredelijk omdat Schiphol de komende jaren van het kabinet fors moet krimpen. Ook komt de concurrentiepositie van Europese airlines verder onder druk te staan als de Tweede Kamer instemt met de overeenkomst.

Volgens de vakbonden zou minister Hoekstra tijdens zijn bezoek ook duidelijk moeten maken dat er niet kan worden onderhandeld over vliegveiligheid en de oneerlijke concurrentie. Ze geven aan dat Qatar Airways op deze manier probeert KLM op Schiphol en Air France in Frankrijk de ‘nek om te draaien’. Dat het verdrag in Nederland nog niet officieel is goedgekeurd werd op Schiphol niet gemerkt. Qatar Airways breidde daar namelijk de afgelopen maanden haar vluchtschema uit met zowel extra vracht- als passagiersvluchten ondanks dat de luchthaven dit operationeel niet aankon.

Vliegveiligheid

Qatar Airways kwam dit jaar al eerder negatief in het nieuws. Vliegers van de maatschappij sloegen alarm over de veiligheid aan boord. Door de uitzonderlijk lange werktijden vallen piloten tijdens het werk soms in slaap. Volgens de airline zijn er maatregelen genomen om de vermoeidheid onder de flight crews tegen te gaan en zo de veiligheid te behouden. De Europese pilotenbond ECA en de vliegers zelf spreken dit tegen. De bond ontvangt al jarenlang klachten van Europese piloten die voor de maatschappij vliegen en is bezorgd over de situatie.