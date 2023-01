Bijzondere 787 als inzet tegen schendingen mensenrechten

Geen reclamesleep achter een vliegtuig maar een tekst op de romp. Afgelopen vrijdag landde er op Schiphol een Dreamliner met een krachtige boodschap aan de moellahs in Teheran: ‘Geen enkele vrouw mag worden gedwongen haar hoofd te bedekken’, ‘Geen enkele vrouw mag worden gedood omdat ze haar hoofd niet bedekt’ en ‘Geen man mag worden opgehangen omdat hij dit zegt.’ De Boeing 787-8, registratie P4-787, is eigendom van de Italiaans-Argentijnse miljardair, piloot, acteur en beschermheer Enrique Piñeyro.

Prominente personen

Op de staart van de Dreamliner zijn twee prominente personen te zien die het slachtoffer werden van de gewelddadige mensenrechtenschendingen in Iran. Aan de ene kant staat het portret van Mahsa Amini afgebeeld: de vrouw die volgens de zedenpolitie van het Wetshandhavingscommando van de Islamitische Republiek Iran haar hoofddoek niet goed droeg, gearresteerd en geslagen werd, in coma raakte en drie dagen later stierf. Aan de andere kant prijkt Amir Nasr-Azadani: de voetballer die de ontstane revolutie steunt en in eerste instantie ter dood was veroordeeld door ophanging maar in plaats daarvan op 9 januari jl. een gevangenisstraf van 26 jaar opgelegd kreeg.

Communicatiemiddel

Enrique beschouwt een vliegtuig niet alleen als vervoersmiddel maar ook als belangrijk communicatiemiddel. ‘We laten het toestel overal naartoe vliegen om de aandacht op het probleem (van de executies in Iran; red) te vestigen en deze waanzin te stoppen’, maakte hij op 29 december jl. kenbaar bij Infobae. Voor de eerste landing had hij JFK Airport, New York, in petto. Op 8 januari jl. zette de machine op deze luchthaven de wielen aan de grond. Vervolgens ging het ermee naar Europa: van Parijs naar Milaan en door naar respectievelijk Frankfurt, Amsterdam en naar Londen om vervolgens door te gaan naar Zürich en Madrid.

Vijfduizend vluchtelingen

De P4-787 droeg eerder een compleet witte jas van zijn Solidaire Foundation. Het langeafstandsvliegtuig, dat haar basis heeft in Buenos Aires, beschikt over 32 ​​business class- en 211 economy-stoelen. Via Comlux Aruba AOC kan de machine worden gehuurd. Er zijn al meer dan vijfduizend vluchtelingen mee vervoerd uit verschillende landen waaronder Afghanistan en Oekraïne.

Stelling nemen

De Dreamliner is niet het eerste vliegtuig dat van een krachtige boodschap is voorzien. Een door Hi Fly aangeschafte Airbus A380 werd uitgerust met een uit oceaansymbolen bestaand kleurenschema teneinde aandacht te vragen voor de vernietiging van koraalriffen. Met het oog op het vorig jaar in Qatar gehouden WK voetbal verscheen op een Airbus A330 van Lufthansa de tekst ‘Diversity wins’. En Austrian Airlines voorzag een Airbus A320 van een blauwe neus met EU-sterren toen de rechts-nationalistische partij FPÖ opnieuw stelling nam tegen de EU.