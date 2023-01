Delta reageert op incident met A330 Schiphol

Een Airbus A330 van Delta Air Lines landde afgelopen donderdagochtend vóór de Oostbaan op Schiphol. De luchtvaartmaatschappij laat van zich horen over het incident.

Door de harde wind op 12 januari jl. landden de vliegtuigen die dag op de Oostbaan. De baan kent een lengte van iets meer dan twee kilometer en is daarmee veruit de kortste van de Noord-Hollandse luchthaven. De A330 kwam op het onverharde deel terecht en ramde daarbij twee lampen van de baanverlichting. De landingsbaan was uren buiten gebruik. De Buitenveldertbaan werd opengesteld maar dat kon niet voorkomen dat er veel vertraging ontstond en vliegtuigen enige tijd moesten rondcirkelen boven de Noordzee, Zuid-Holland en Flevoland alvorens ze konden landen.

Meewerken aan onderzoek

Hoewel de A330 na de landing in staat was zonder problemen naar de gate te taxiën, kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) direct naar Schiphol om te zien of er meer onderzoek nodig was. Delta liet weten daaraan volledig te willen meewerken. ‘Met de veiligheid van onze klanten en bemanning als hoogste prioriteit, zullen we het onderzoek naar deze gebeurtenis ondersteunen en zorgen voor een volledige beoordeling via ons veiligheidsbeheersysteem in coördinatie met de OVV’, reageerde een woordvoerder van Delta tegenover Simple Flying.

De #Onderzoekraad is op weg naar Schiphol voor een verkennend onderzoek na een melding over een vliegtuig dat vanmorgen voor de landingbaan is geland. — Onderzoeksraad (@Onderzoeksraad) January 12, 2023

Lang aan de grond

Voor dat verkennende onderzoek had de OVV ongeveer anderhalve dag de tijd. De A330 van Delta landde donderdagochtend rond de klok van acht uur op Schiphol. Verwachting was volgens Flightradar24 dat het toestel later die dag zou vertrekken richting Boston. Die vlucht werd uiteindelijk gecanceld. De woordvoerder deed geen uitspraken waarom het toestel zolang aan de grond stond. Gisteren steeg het Delta-vliegtuig alsnog op naar Minneapolis.