Twee A320neo-passagiers lopen brandwonden op

Een powerbank aan boord van een A320neo van Scoot Airlines vatte vlak voor take-off vanuit Taipei (Taiwan) vlam.

Het toestel zou 19:35 uur lokale tijd vertrekken op weg naar Singapore. De A320neo, registratie 9V-TNE, taxiede naar de startbaan toen het incident zich voordeed. Een powerbank, een accessoire die uitsluitend meegenomen mag worden in handbagage, raakte oververhit en vloog in brand. Als gevolg daarvan liep de cabine vol met rook. Op sociale media circuleren video’s en afbeeldingen van het voorval. Daarop is bij één rij vuur te zien. Onder de passagiers brak paniek uit. ‘Scoot verontschuldigt zich oprecht voor het incident. De veiligheid van onze klanten en bemanning is onze hoogste prioriteit. Onderzoek naar het incident is gaande. We plannen de vlucht opnieuw en zullen de getroffen passagiers voorzien van accommodatie en maaltijden’, aldus een woordvoerder van Scoot op het moment van het incident tegenover NewsAsia.

Two passengers injured after power bank catches fire on a Scoot A320neo while taxiing to the runway for departure at Taipei Taoyuan Airport. pic.twitter.com/vdxPXPHmYB — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 11, 2023

Melding van brand

De bemanning informeerde omstreeks 19:40 uur de luchtvaartautoriteiten over brand in de cabine. Zij stuurden de brandweer richting het vliegveld. Nadat de brand geblust was keerde de A320neo om richting de gate. De passagier van de powerbank liep lichte brandwonden op, evenals zijn medereiziger. Zij werden behandeld. De rest van de passagiers bleef ongedeerd en kon veilig uitstappen. Andere vertrekkende en aankomende vluchten ondervonden geen hinder van het incident. De A320neo steeg uiteindelijk om 21:00 uur met vliegnummer TR7001 alsnog op richting Singapore. Daar landde het toestel viereneenhalf uur later.

E-sigaret in brand

Het is niet de eerste keer dat een accessoire van een passagier vlamvat in de cabine. Zo raakte begin november vorig jaar een Air France-reiziger aan boord van een A320 gewond toen een ontsteking van een lithiumbatterij in een e-sigaret plaatsvond. Het cabinepersoneel gebruikte een speciale kit om de brand te bestrijden. Het toestel arriveerde uiteindelijk veilig op Parijs Charles de Gaulle Airport.