Airbus en Dassault strijden voor deal

Zowel Airbus als Dassault is door het Franse ministerie van Defensie benaderd voor het ontwerp van een nieuw verkenningsvliegtuig.

Het vliegtuig in kwestie moet een concurrent worden van de Boeing P-8 Poseidon die op de 737-800 is gebaseerd. De Franse marine zou in totaal 22 van de nieuwe toestellen willen afnemen. In eerste instantie zou bij de ontwikkeling van het nieuwe vliegtuig worden samengewerkt met de Duitse marine, maar die besloot de Boeing P-8 te bestellen.

Airbus zal haar ontwerp baseren op de A320neo, waardoor het vliegtuig op veel vlakken vergelijkbaar zal zijn met de Boeing P-8. Dassault zal bij haar ontwerp uitgaan van de Falcon 10X, die nog in ontwikkeling is. Alhoewel de Falcon 10X significant kleiner is dan de A320neo beschikt het toestel standaard over een groter vliegbereik en liggen de operationele kosten lager.