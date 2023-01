Oeps! Foutje tijdens pushback 777

Een Boeing 777 van British Airways keerde vrijdag vlak voor take-off terug naar de gate omdat de evacuatieglijblaan uitgeklapt was.

Het incident deed zich voor tijdens de pushback op luchthaven Londen Heathrow. De 777, registratie G-VIIK, zou vertrekken naar Lagos, Nigeria. Op afbeeldingen die op sociale media rondgingen is te zien dat de 777 op het platform tot stilstand kwam, terwijl uit één deur een glijbaan hing. Hoe dit zich heeft kunnen voordoen, is niet bekend, al vermoedt The Mirror dat het per ongeluk gebeurd is. Een woordvoerder van British Airways laat weten dat de passagiers zonder problemen konden uitstappen. ‘We hebben onze excuses aangeboden aan de klanten voor het veroorzaakte ongemak, hen voorzien van bonnen en een vervangend vliegtuig geregeld zodat ze hun reis volgens plan kunnen voortzetten’, aldus de luchtvaartmaatschappij tegenover het Engelse medium.

More pictures pic.twitter.com/whKCIXWZXP — M Zulqarnain B (@MZulqarnainBut1) January 13, 2023

Vervangend toestel

Aanvankelijk zou vlucht BA75 10:10 uur lokale tijd vertrekken. Door het incident en het regelen van een nieuw toestel liepen de reizigers vertraging op. British Airways stelde een andere 777 ter beschikking. Om 14:45 uur lokale tijd vertrok het vliegtuig, registratie G-VIIL, op weg naar Lagos. Daar arriveerde de machine na een vlucht van iets minder dan zes uur. Daarmee kwamen de passagiers circa vier uur te laat aan op hun bestemming. De G-VIIK bleef echter nog enige tijd aan de grond staan. Tegen het eind van de middag steeg de machine op richting Bermuda. Die vlucht liep eveneens zo’n vier uur vertraging op.