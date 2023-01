Botsing 737 en 777 op het nippertje voorkomen

Een botsing tussen een Boeing 737 van Delta Airlines en een Boeing 777 van American Airlines is op het laatste moment voorkomen op JFK Airport in New York.

De 737 was al begonnen met haar ‘take-off roll’ toen de 777 plots de startbaan op taxiede. De luchtverkeersleiding kon op tijd ingrijpen en de Delta-piloten oproepen te stoppen. Uiteindelijk kwam de 737 op minder dan 300 meter van de 777 tot stilstand en kwam het niet tot een botsing.

Wat er precies is gebeurd wordt momenteel onderzocht door de FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Amerikaanse media melden dat de 777 per ongeluk de verkeerde startbaan overstak, wat mogelijk het gevolg was van een miscommunicatie tussen de luchtverkeersleiding en de piloten.

De 777 kon na een vertraging van enkele minuten alsnog richting Londen vertrekken. De Boeing 737 moest, vanwege het harde remmen, geïnspecteerd worden, waardoor de vlucht in totaal vijftien uur vertraging opliep.