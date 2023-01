Kritiek op Schiphol om inhouden duizenden slots

Schiphol geeft ongeveer 14.500 slots, die beschikbaar zijn gekomen doordat airlines ze niet meer willen gebruiken of failliet zijn gegaan, niet vrij.

Normaliter zouden dergelijke slots, die onder meer afkomstig zijn van het failliet gegane Flybe, terechtkomen in een zogeheten slotpoule. Andere luchtvaartmaatschappijen kunnen de slots dan opkopen om zo meer ruimte te krijgen voor vluchten van en naar Schiphol. De luchthaven geeft de duizenden slots ditmaal echter niet vrij, naar eigen zeggen om een geleidelijk herstel na de coronacrisis mogelijk te maken. De vermindering van het aantal slots zou in samenhang moeten worden gezien met de waarschijnlijk tot eind maart lopende capaciteitsbeperkingen, die werden ingesteld naar aanleiding van de chaos op Schiphol in het zomerseizoen van 2022.

Vanuit de luchtvaartsector klinkt felle kritiek op het inhouden van de slots door Schiphol. Het lijkt erop dat het inhouden van de slots vooral is ingegeven met het oog op de toekomstige krimp van de luchthaven. Het kabinet wil dat het aantal jaarlijkse vliegbewegingen op Schiphol afneemt tot 440.000, maar voor die krimp is nog altijd geen toestemming vanuit de Europese Commissie gegeven. Dat beeld lijkt bevestigd te worden door de uitspraken van slotcoördinator Hugo Thomassen in De Telegraaf: ‘Schiphol wil vooruitlopen op krimp en heeft mij daarom opdracht gegeven om minder slots uit te geven. Minister Harbers heeft gezegd dat slots waar geen aanspraak van een luchtvaartmaatschappij op rust, niet meer opnieuw uitgegeven moeten worden.’ Branchevereniging BARIN zegt maandag al met Schiphol in gesprek te gaan.