Liefhebbers in actie voor behoud bijzondere FedEx MD-10

In december 2022 maakten de laatste zeven MD-10’s zich nog productief voor FedEx. Zoals in januari 2021 aangekondigd in het jaarverslag, slaagde het bedrijf erin de MD-10-vloot in het fiscale jaar 2022 te kunnen uitschrijven. De laatste zeven MD-10’s zijn inmiddels uitgefaseerd waaronder de N306FE.

Tot over de limieten beproefd

‘De MD-10 is niet alleen een mooi karakteristiek vliegtuig, de N306FE heeft ook nog eens een bijzonder verhaal’, zegt onze redacteur Lieneke Koornstra. ‘En dan niet vanwege het feit dat ze als DC-10 de fabriek uitrolde maar later een update kreeg van een analoge cockpit naar een glass cockpit, gelijk aan die van de MD-11. Wat haar zo bijzonder maakt is dat ze betrokken was bij een kaping op 7 april 1994 die bekend werd als Federal Express Flight 705. Niet alleen leverden gezagvoerder David Sanders, copiloot James Tucker en boordwerktuigkundige Andy Peterson met hun moed en vakmanschap een geweldige prestatie, dat deed de N306FE met haar betrouwbaarheid en kracht terwijl zij in enkele gevallen tot over haar limieten werd beproefd.

Trouw dienst

De drie bemanningsleden van FedEx kregen een onderscheiding vanwege de door hen getoonde dapperheid en moed. Gevlogen hebben zij nooit meer omdat zij te erg waren toegetakeld om nog ooit een vliegtuig veilig te kunnen besturen. De N306FE overleefde de bijna-ramp wel prima. Nadat het vliegtuig was voorzien van een nieuw interieur werd het weer opgenomen in de vloot om vervolgens nog bijna dertig jaar lang trouw dienst te leveren. Het zou heel mooi zijn als deze machine nu ook een onderscheiding krijgt en wel in de vorm van een plek in een museum in plaats van eerloos te worden gesloopt.’

N306FE, Dallas/Fort Worth International Airport © Garrett Heller

Actie

Vandaar dat Lieneke besloot tot actie. ‘Samen met Rego Meijer en Arnold Begeman heb ik op Facebook de groep Save FedEx MD-10 N306FE opgericht. Op deze manier hoopten we niet alleen in contact te komen met een grote groep liefhebbers maar vooral ook met mensen die dicht bij het vuur zitten. Suggesties te krijgen voor ons plan om dit toestel te behouden en waar dit mogelijk kan worden tentoongesteld, zijn uiteraard ook zeer welkom. Verder hebben we een mail gestuurd naar Fred Smith, de oprichter en Executive Chairman van FedEx: die leest hij als het goed is vandaag. Een van onze groepsleden is inmiddels een petitie gestart. We hopen natuurlijk op heel veel ondertekenaars. Die zullen er geheid ook te vinden zijn onder de lezers van Up in the Sky’, aldus een enthousiaste Lieneke. Inmiddels is de petitie al vele honderden keren ondertekend.

Acht jaar geleden

‘Het is vandaag precies acht jaar geleden dat de laatste KLM-MD-11, tevens de laatste MD-11 in passagiersuitvoering, aankwam op Mojave om te worden ontmanteld’, zegt Lieneke. ‘KLM had al eerder een Boeing 747 en een Fokker 100 gedoneerd aan het Aviodrome. Vol enthousiasme was Barry Schuuring met een actie gestart om de PH-KCD ook een plek te geven bij dit museum. Het mocht niet baten.’

PH-KCD © Ralph Jaspers

Een écht pensioen

‘Hopelijk gaat het nu wel lukken om de N306FE te behouden’, vervolgt Lieneke. ‘Van Boeing hoeven we niets te verwachten. Destijds bood Biman, de laatste operator die met een DC-10 in passagiersuitvoering vloog, haar S2-ACR aan Boeing aan om te worden tentoongesteld. Boeing moest er niets van hebben. Anderhalf jaar later viel de machine op haar thuishaven ten prooi viel aan de knipper. Eigenlijk had de T-235 ons land ook nooit mogen verlaten. Probleem hier in Nederland is dat het klimaat zich niet erg leent om vliegtuigen buiten te bewaren. In Amerika zijn genoeg plaatsen waarop dat wel probleemloos kan. De hoop is dan ook dat ons reddingsplan van de N306FE gehoor vindt bij Fred Smith. Het gerucht was dat de jet afgelopen vrijdag, in navolging van de N319FE, de N313FE, de N316FE en de N311FE zou worden overgevlogen naar Victorville, de plek waar ook zes van de KLM-MD-11’s zijn gesloopt en twee Martinair-MD-11’s stukje bij beetje worden kaalgeplukt. Als de ferryvlucht van de N306FE vandaag of morgen toch plaatsvindt, hoeft dat nog niet het einde te betekenen. Er zijn meer vliegtuigen vanaf Victorville een nieuwe toekomst tegemoet gevlogen. Het zou fantastisch zijn als de legendarische N306FE van FedEx op een mooie plek van een écht pensioen kan gaan genieten. Pensioen is géén sloop!’

Teken de petitie hier!



Lees ook: ‘Grootste gebruiker neemt afscheid van DC-10’ – Up in the Sky