Aardbeving blijkt toch F-16

Inwoners van de provincies Groningen en Drenthe raakten maandagmiddag opgeschrikt door een doffe klap en hevige trillingen, veroorzaakt door een F-16.

Een routineoefening van de Koninklijke Luchtmacht verliep die dag net even iets anders. Het resulteerde in een klachtenregen van inwoners uit de beide provincies. De inwoners meldden dat er een doffe knal was gehoord, gevolgd door hevige trillingen. Doorgaans wordt er in een dergelijke situatie uitgegaan van een aardbeving, maar dat bleek dit keer niet zo te zijn.

Het KNMI meldde dat er geen trillingen in de bodem waren gedetecteerd, maar wel in de atmosfeer. Tijdens een oefening boven de Noordzee vloog een F-16-piloot per ongeluk door de geluidsbarrière. De vlieger bootste daar samen met andere straaljagers een luchtgevecht na. Ondanks dat het boven zee op negen kilometer hoogte gebeurde, was het gebeuren goed te merken in de noordelijke provincies. Het Ministerie van Defensie liet weten dat het ging om een foutje wat niet de bedoeling was.

Schade

Een Groninger zei dat ‘het rommelde’ en dat hij ‘het huis voelde’. Tot zover is het niet bekend of er door het gebeuren schade is aangericht. Volgens Defensie is dat zeer onwaarschijnlijk omdat de straaljager boven zee vloog. Een woordvoerder gaf wel aan dat zo’n klap boven land gesprongen ramen kan opleveren.

F-35

Op maandag 17 januari 2022 werden de provincies ook al opgeschrikt door de luchtmacht. Toen waren er meerdere F-35’s bezig met een oefening boven de Noordzee en vlogen op tientallen kilometers van de kust door de geluidsbarrière. Omdat de wind die dag ongunstig stond was de dreun goed te horen op het land.