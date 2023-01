Gemeenteraad Groningen: “Sluit Eelde voor windmolens”

Verschillende partijen in de Groningse gemeenteraad hebben aangegeven te willen kijken naar het sluiten van Groningen Airport Eelde om meer ruimte te creëren voor hoge windturbines. Eerder kwam de provincie het vliegveld juist te hulp.

De gemeente Groningen is voornemens in 2035 volledig CO₂-neutraal te zijn. Om dit te bewerkstelligen wil de stad zo veel mogelijk groene energie lokaal gaan opwekken. Een van de manieren om dit te doen is de bouw van meer windmolens. Volgens diverse Groningse politici moet Eelde daarvoor geslachtofferd worden. Ook Steven Bosch van de lokale partij Student & Stad staat dit voor. Bij Omroep Groningen vertelde hij: “Uit de plannen blijkt dat in 2035 er 54% van de energie van buiten de gemeente wordt gehaald. Wij vinden dat dit ambitieuzer kan. Door meer met zon en wind te gaan werken, kunnen de doelen omhoog. Als we GAE sluiten, dan is meer mogelijk, omdat we dan meer windmolens kunnen plaatsen.” Ook de lokale GroenLinks-fractie is het daarmee eens. “Als het om windmolens gaat moeten we de plannen van het Rijk afwachten. Zij komen binnenkort met details op hoeveel meter een windmolen van de bebouwing af moet staan. Feit is dat door Groningen Airport Eelde, en de aanvliegroutes, veel locaties afvallen. We moeten goed kijken of GAE daarom niet gesloten kan worden, zodat er meer mogelijkheden ontstaan”, aldus Ceciel Nieuwenhout. Als vliegveldtegenstander volgt ze onder anderen haar partijgenoten in de Rotterdamse raad die in deze stad voorstander zijn van het sluiten van Rotterdam-The Hague Airport.

Tegengeluid

In de Groningse raad lijkt eigenlijk alleen de PVV tegen de sluiting van Eelde te zijn. Buiten de politiek is de tegenstand echter groter. Op sociale media geven verschillende mensen aan het niet eens te zijn met de geluiden uit de raad. Dat de Groningse raad overwegend voor sluiting van Eelde zou zijn hoeft nog weinig te betekenen, meldt Jan Wittenberg van Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE). “Wat de politiek in de gemeente Groningen ook zegt, de gemeente Groningen gaat niet over vliegveld Groningen Airport Eelde. Wat er gezegd is, dat is onzin”, meent hij. VOLE is voor een sluiting maar lijkt dus weinig waarde te hechten aan de statements van de Groningse politici. Wel vindt de belangenclub dat het vliegveld de lokale en regionale overheden te veel geld kost voor de beperkte infrastructurele functie van de luchthaven.