Iran ontvangt Soechoj’s al in maart

Iran ontvangt vanaf maart nieuwe Russische Su-35-gevechtsvliegtuigen, aldus Tasnim News, een persbureau dat gelieerd is aan de Iraanse overheid. In december werd door Up in the Sky al bericht over een mogelijke deal binnen een jaar. Nu lijkt dit dus versneld werkelijkheid te gaan worden.

De luchtmacht van Iran ondergaat dit jaar een erg welkome modernisering. De luchtstrijdkrachten van de Islamitische Republiek Iran werken nu met een grote verzameling achterhaalde en van elkaar verschillende vliegtuigtypes uit Rusland, China, de Verenigde Staten en Europa. Vanwege een westerse boycot op wapenleveringen heeft het land maar mondjesmaat toegang tot hoogwaardige techniek. In Rusland vindt het echter nog een partner. Sinds de oorlog in Oekraïne is deze samenwerking geïntensiveerd. Zo levert Iran honderden kamikazedrones aan Rusland die veelvuldig worden ingezet in Oekraïne, met vele burgerslachtoffers als gevolg. De samenwerking tussen de twee landen wordt, mede door dit soort deals, met argusogen bekeken door de internationale gemeenschap. Zo noemde de Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly het een “wanhoopsalliantie”. Voor het internationaal geïsoleerde Iran werpt de samenwerking in ieder geval vruchten af nu Rusland het land van moderne gevechtsvliegtuigen voorziet. Naar verluidt worden 24 vliegtuigen aan Iran verkocht.

Su-35

Voor de Iraanse luchtmacht, die doorgaans vanwege internationale sancties niet over moderne vliegtuigen kan beschikken, houdt dit een enorme stap in. De Su-35 (NAVO-benaming: Su-35 Flanker E v1) is een multirol straaljager die ontwikkeld is in de Sovjet-Unie. Het toestel kwam tot stand als onderdeel van een moderniseringsprogramma voor de Su-27. Op dit moment vliegen de Iraanse luchtstrijdkrachten met de Su-24 en de MiG-29 van Russische/Sovjet-makelij. Het grootste deel van de vloot bestaat echter uit zeer verouderde Amerikaanse toestellen zoals de McDonnell Douglas F-4 Phantom die nog van voor de Islamitische Revolutie stammen.