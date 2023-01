Luxair bezig met vlootvernieuwing

De nationale luchtvaartmaatschappij van Luxemburg is op zoek naar grotere nieuwe vliegtuigen. Aankomende zomer breidt Luxair ook al uit met de Boeing 737 Max.

Luxair is haar routenetwerk sinds vorig jaar flink aan het uitbreiden nadat Gilles Feith, Luxair-CEO, aangaf dat de maatschappij ten onder gaat als zij moet krimpen. Bij de groei horen volgens Feith ook extra vliegtuigen. Op dat moment konden er volgens hem al twee extra machines worden gevuld door dochterbedrijf Luxair Tours. De maatschappij is nu bezig met een vlootuitbreiding en is er al over uit welke toestellenen de gaten moeten vullen.

De keuze is gevallen op de Boeing 737 Max. Aankomende zomer zet Luxair, zodra het onderhandelen met leasemaatschappijen is afgerond, twee exemplaren in. Naast het toevoegen van extra vliegtuigen wordt er ook gekeken naar het vervangen van de oudere. Zo denkt het management van de maatschappij aan het uitfaseren van de vier Boeing 737-700’s. Het type met 141 stoelen aan boord is voor Luxair te klein geworden en met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar zijn de toestellen al oud te noemen. Twee hiervan vlogen eerder voor KLM.

Inzet

Tot slot beschikt de airline nog over elf Dash 8-400’s en een geleasede Embraer 190 waarmee de meeste lijndiensten worden onderhouden. In 2024 of 2025 maken ook de Dash-toestellen plaats voor nieuwe vliegtuigen. Volgens Feith wordt er gekeken naar de Airbus A220 en de Embraer E2. De acht 737’s worden voornamelijk ingezet op de vakantievluchten van Luxair Tours.