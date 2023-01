Nieuw bagagesysteem Schiphol door Vanderlande

De Brabantse systeemontwikkelaar Vanderlande gaat voor Schiphol een nieuw bagageafhandelingssysteem ontwikkelen.

Het van oorsprong Brabantse familiebedrijf, voorheen Vanderlande Industries, kreeg de opdracht tot herontwikkeling van de bagageafhandeling van Schiphol. Met de het project zijn tientallen miljoenen euro’s gemoeid. Naar verwachting wordt het nieuwe systeem in 2026 opgeleverd in een nog nieuw te bouwen kelder.

Vanderlande is een specialist in interne logistieke systemen voor luchthavens. Op talloze luchthavens wereldwijd zijn systemen van het bedrijf te vinden. Ook voert Vanderlande onderhoud uit aan bestaande systemen. Zo behoren de luchthavens Londen (Heathrow), Istanbul en Los Angeles tot het klantenbestand. Daarbij is het bedrijf ook bezig met een stap in een andere richting. E-commercebedrijven worden steeds belangrijkere klanten voor Vanderlande. Zo levert de firma systemen voor sortering en orderpicking aan Amazon, Zalando, of logistieke dienstverleners als DHL, FedEx en UPS. Het is niet de eerste keer dat Schiphol in zee gaat met Vanderlande. Eerder leverde het bedrijf al meerdere bagageafhandelingssystemen aan de luchthaven. Op het vliegveld van Amsterdam bevindt zich rond de 145.000 vierkante meter aan bagagesystemen, meestal buiten het zicht van de reiziger.

Een miljardenbedrijf

In 2017 werd Vanderlande overgenomen door het Japanse Toyota Industries dat 1.7 miljard euro neerlegde voor het Brabantse familiebedrijf. Voor deze som nam het conglomeraat een van de grootste producenten van geautomatiseerde transport- en opslagsystemen ter wereld over. Vanderlande haalt zo’n veertig procent van de omzet, ruim twee miljard euro in 2022, uit de luchtvaartsector. Klanten als Schiphol zijn dus erg belangrijk voor de firma die met negenduizend werknemers actief is over de hele wereld.