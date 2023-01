Alice voor Aerus

Eviation, ontwikkelaar van elektrische vliegtuigen, heeft een bestelling heeft ontvangen voor dertig van haar Alice-vliegtuigen. Het bedrijf tekende een intentieverklaring voor de aankoop met de nieuwe Mexicaanse regionale luchtvaartmaatschappij Aerus. Deze maatschappij wil het kleine toestel gaan gebruiken in de afgelegen gebieden in het noorden van Mexico.

De Alice is een volledig elektrisch vliegtuig met negen zitplaatsen. Het project staat nog in de kinderschoenen maar volgens de prognose kan de Alice met een elektrische aandrijving een snelheid halen van 407 kilometer per uur. De machine kent een bereik van ruim 800 kilometer en is daarmee bedoeld voor regionale vluchten. De Alice heeft afgelopen september een korte testvlucht weten te maken. Samen met de ‘Spirit of Innovation’ van Rolls Royce is het daarmee het enige serieus gevorderde ontwikkelproject voor een ‘groot’ elektrisch vliegtuig.

Aerus

Naar verwachting komt de Alice in 2027 in gebruik. Aerus is van plan de bestelde toestellen in te zetten op routes die de regio’s rond Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila en Veracruz verbinden. Gregory Davis, de CEO van Eviation, begrijpt de keuze van Aerus voor de Alice: “Ons vliegtuig is ideaal voor Aerus, aangezien een groot aantal vluchten in Noord-Mexico minder dan vierhonderd kilometer lang zijn”. De CEO laat zich hoopvol uit over de toekomst van Alice op de vliegtuigmarkt: “Net zoals Uber de taximarkt verstoorde, belooft Alice ‘UberAir’ in te luiden door de introductie van goedkope, directe vliegreizen. We zijn altijd blij met vooruitstrevende luchtvaartmaatschappijen die graag de klimaatuitdaging willen aanpakken en deel willen uitmaken van de toekomst van de luchtvaart .” Aerus is gevestigd in Monterrey City, de hoofdstad van de noordoostelijke Mexicaanse staat Nuevo León. De jonge maatschappij werd opgericht in mei 2022 en in het eerste kwartaal van 2023 met vliegoperaties te beginnen vanuit de hub Monterrey Airport (MTY). Het zal van start gaan met twee Cessna 408 SkyCaravans en vier Cessna Grand Caravan EX’s voordat de Alice in gebruik genomen kan worden.

Alice eCargo

Naast de passagiersvariant komt er ook een transportvariant van de Alice. Eerder sloeg Eviation samen met de pakketgigant DHL de handen ineen voor het eerste elektrische vrachtvliegtuig ter wereld. DHL plaatste de allereerste order bij Eviation voor twaalf Alice eCargo planes. Alice zou volgens de planning van 2021 in 2024 in dienst treden bij DHL. Of dat laatste realistisch is, valt te bezien.