Grote helideal: Black Hawk voor Australië

Australië schaft veertig UH-60M ‘Black Hawks’ aan. De Amerikaanse helikopters zullen de Taipan-helikoptervloot vroegtijdig vervangen. Deze Europese toestellen leverden de Aussies een hoop kopzorgen.

Generaal-majoor Jeremy King is vol lof over de Black Hawks: hij noemt de toestellen “betrouwbaar, bewezen” en “ondersteund door een robuuste wereldwijde toeleveringsketen”. De levering van de UH-60M-helikopters begint reeds dit jaar. Het leger kondigde in 2021 aan dat het haar hele vloot van in moeilijkheden verkerende Taipan-helikopters tien jaar eerder dan gepland uit dienst zou nemen. De Taipan, voluit MRH-90 ‘Taipan’, is een variant van de geplaagde NH-90 die ook in andere landen met problemen te kampen heeft. Vandaag maakte de regering bekend 40 UH-60M Black Hawk-helikopters voor het Australische leger te zullen aanschaffen. Bij deze deal is zo’n 2,8 miljard dollar gemoeid. Australië en de VS waren al even in gesprek over de aankoop. Sinds medio 2022 werden voor het eerst gesprekken gevoerd om “de huidige multi-role-helikoptervloot van Australië te vervangen” door “een betrouwbaarder en beproefd systeem”.

“De Black Hawk-capaciteit zal voor ons een cruciaal element zijn om de soevereiniteit van Australië te beschermen en doelen van het buitenlands beleid te realiseren, waaronder humanitaire hulp en rampenbestrijding”, zei King. Ook de politiek is tevreden: “Deze overname betekent dat we Australië de komende jaren kunnen blijven verdedigen en op een veilige en effectieve manier kunnen reageren in tijden van nood”, aldus Richard Marles, de minister van Defensie. “We worstelen al vele jaren met de Taipans, in termen van onderhoudsproblemen en het verkrijgen van reserveonderdelen”, vertelde hij.

De Black Hawks gaan opereren vanuit Oakey in Queensland en Holsworthy in New South Wales. De Black Hawks vervangen een vloot van 41 Taipans in dienst, opererend vanuit Townsville en Oakey. De afgelopen jaren zijn tientallen miljoenen uitgegeven aan de verhuur van burgerhelikopters ter compensatie van de achterblijvende capaciteit van de Taipans.