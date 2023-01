Chinees-Russische Craic 929 op losse schroeven

De ontwikkeling van de Craic CR929 staat op losse schroeven. De geplande nieuwe Russisch-Chinese langeafstandsjet kan niet zonder westerse onderdelen gerealiseerd worden. Door de sancties tegen Rusland en de Russische afkeer jegens het Westen moet China wellicht alleen door met het project.

De Craic CR929 zou een Chinees-Russisch alternatief voor de Airbus A350 en de Boeing 787 van Comac (Chinees) en UAC (Russisch) moeten worden. De twee partijen wilden het vliegtuig in het komende decennium op de markt brengen. Voor deze samenwerking is een joint-venture opgericht; China-Russia Commercial Aircraft International Corporation, of kortweg Craic, gevestigd in Shanghai. In 2021 werd de bouw van het eerste prototype aangekondigd, maar de aanval van Rusland op Oekraïne veranderde alles.

Van partner naar leverancier?

Door de opgelopen spanningen tussen Rusland en het Westen zijn er ook scheurtjes ontstaan in de samenwerking tussen China en de Russen. Zo was Rusland not amused dat China westerse bedrijven betrok bij de ontwikkeling van het toestel. Dennis Manturov, de Russische minister van Handel, heeft volgens het persbureau Tass aangegeven dat het heel goed mogelijk is dat Rusland zal beslissen “een leverancier van eenheden en componenten te worden in plaats van een partner in dit project”.

CR929

Van de CR929 zouden uiteindelijk drie varianten in productie moeten gaan. De CR929-600, de basisversie, wordt volgens de planning als eerste gelanceerd en kan tot 280 passagiers over een afstand van 12.000 kilometer vervoeren in drie klassen. De kleinere en grotere versies, respectievelijk de CR929-500 en CR929-700, zouden later in productie gaan.