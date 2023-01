Helikopter met Oekraïense bewindspersonen gecrasht

Denys Monastyrsky, de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken, en twee andere bewindspersonen kwamen deze morgen om bij een helikoptercrash. De helikopter waarin de minister zich bevond stortte neer in Brovary, in het oosten van de regio Kiev.

Bij de crash van een helikopter verloren achttien mensen het leven. Negen van hen zijn de inzittenden van het toestel, onder wie ook de minister van Binnenlandse Zaken, de onderminister van Binnenlandse Zaken Jevhen Jenin, en staatssecretaris Joeri Loebkovytsj. Onder de overledenen bevinden zich ook drie kinderen. De crash vond plaats nabij een kinderdagverblijf, aldus gouverneur Koeleba. Behalve de dodelijke slachtoffers raakten nog 29 mensen gewond, waaronder vijftien kinderen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is nog niets bekend. De gouverneur spreekt van een tragedie. Het noodlottige incident zou rond 08.15 uur Nederlandse tijd plaatsgevonden. Over de toedracht van het ongeval is nog niks bekend. Door de Oekraieners wordt dan ook rekening gehouden met alle mogelijke scenario’s.

De 42-jarige minister Monastyrsky werd in juli 2021 aangesteld als minister van Binnenlandse Zaken van Oekraïne. Voordat hij politiek actief werd was hij advocaat. Onderminister Jenin, ook 42 jaar, begon in september 2021 op zijn post. Daarvoor was hij onderminister op Buitenlandse Zaken. De bij het ongeluk betrokken helikopter is een Franse H225 Super Puma. Dit is een langeafstandstransporthelikopter, oorspronkelijk ontwikkeld door Eurocopter. De tweemotorige heli kan 24 passagiers vervoeren.