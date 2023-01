Nieuwe NAVO AWACS-missie vanuit Roemenië

De NAVO zet vliegtuigen in om vanuit Roemenië Russische troepenbewegingen te volgen.

Gisteren landde het eerste NAVO-surveillancevliegtuig (AWACS) in Roemenië en vandaag volgen er nog meer. Deze toestellen gaan de oostflank van het militaire bondgenootschap in de gaten houden.

Het eerste zogeheten Airborne Warning and Control System (AWACS)-vliegtuig landde gisteren op de luchtmachtbasis van Otopeni, nabij Boekarest. De operatie die vorige week door de NAVO werd aangekondigd gaat enkele weken duren. De surveillancevliegtuigen zullen uitsluitend boven NAVO-grondgebied verkenningsvluchten uitvoeren, aldus de Roemeense minister van Defensie Angel Tilvar op Facebook. Van een escalerende stap richting de Russen is dan ook geen sprake.



Sinds de Russische inval in Oekraïne van februari vorig jaar heeft de NAVO haar aanwezigheid in de lucht in Oost-Europa en de Baltische staten versterkt met straaljagers, surveillancevliegtuigen en tankers. “Aangezien de illegale oorlog van Rusland in Oekraïne de vrede en veiligheid in Europa blijft bedreigen, mag er geen twijfel bestaan over de vastberadenheid van de NAVO om elke centimeter van het geallieerde grondgebied te beschermen en te verdedigen”, zei NAVO-woordvoerster Oana Lungescu in een verklaring van 12 januari over de inzet. Ze dankt dan ook Roemenië als gastland voor de vliegtuigen voor de komende weken.

NAVO AWACS

De toestellen die naar Roemenië worden ingezet behoren tot een vloot van veertien NAVO-surveillancevliegtuigen. Sinds 1982 vliegt de NAVO met radarvliegtuigen vanaf de Duitse NAVO-vliegbasis Geilenkirchen. Deze machines leiden wereldwijd militaire oefeningen en operaties in het luchtruim en verzamelen noodzakelijke informatie over de situatie in de lucht en op het water. Ze kunnen andere vliegtuigen op honderden kilometers afstand detecteren. De toestellen zijn omgebouwde Boeing 707’s en gaan dan ook al even mee. De laatste jaren zijn ze meermaals in het nieuws geweest in het kader van geluidsoverlast.