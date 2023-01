CEO Schiphol: ‘Het ziet er goed uit’

Ruud Sondag, de nieuwe CEO van Schiphol, is positief over de verbeteringen die op Schiphol zijn doorgevoerd. Het ziet er richting de meivakantie dan ook goed uit volgens de topman.

Vanaf 26 maart zal Schiphol de beperkingen rond het maximum aantal reizigers loslaten. Op de meeste dagen zal de capaciteit voldoende zijn om lange wachtrijen te voorkomen. Op piekmomenten, zoals ochtenden in de meivakantie, zal er extra inspanning nodig zijn om dit mogelijk te maken, zo heeft de luchthaven bekendgemaakt.

De afgelopen maanden heeft de luchthaven dankzij een grote wervingscampagne haar personeelsbestand kunnen aanvullen. Ook hebben Schiphol en diverse beveiligingsbedrijven de arbeidsvoorwaarden van hun werknemers verbeterd. Ondanks alle inspanningen kampt de luchthaven echter nog steeds met een personeelstekort.

‘Ik ben blij voor onze reizigers, medewerkers en luchtvaartmaatschappijen met de vooruitgang die we gezamenlijk hebben geboekt. Het ziet er goed uit richting meivakantie. Vanaf de start van het seizoen 2023 eind maart gaan we verder opschalen en dat gaan we op een verstandige en gefaseerde wijze doen, in het belang van diezelfde reizigers, medewerkers en luchtvaartmaatschappijen. We gaan geen risico’s nemen. Wij willen weer de kwaliteit en zekerheid bieden die iedereen van Schiphol mag verwachten’, aldus Ruud Sondag, de CEO van Schiphol.