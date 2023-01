Commotie over Boeing 777-aankoop door Aeroflot

Aeroflot kondigde recent aan meerdere Boeing 777’s van een Ierse leasemaatschappij te kopen. De deal zorgt nu voor vragen bij de Europese Commissie.

Het instellen van strenge sancties tegen Rusland en Russische ondernemingen door onder meer de Europese Unie vanwege de inval in Oekraïne, leverde problemen op met het terughalen van de vanuit het westen geleasede vliegtuigen. Omdat in eerste instantie onduidelijk was of er onder de sancties überhaupt voor de vliegtuigen betaald mocht worden, kwam de EU in april met een aanpassing van de sancties die het overkopen van geleasede vliegtuigen mogelijk maakte.

Eind december maakte Aeroflot bekend dat tien Boeing 777-300’s te hebben aangekocht van een Ierse leasemaatschappij. De airline huurde deze toestellen al sinds 2013 en 2014. Door geleasede vliegtuigen aan te kopen kan Aeroflot naar meer bestemmingen vliegen zonder het risico te lopen op inbeslagnames. Russische media gaven aan dat de leasemaatschappij een Ierse tak van het Russische VEB-Leasing is.

Vraagtekens

De aanschaffing van de tien Boeings zorgt inmiddels voor vraagtekens bij de Ierse overheid en de Europese Commissie. Een woordvoerder van het Ierse ministerie van Handel vertelde aan een Ierse krant dat de deal helemaal niet was goedgekeurd, maar dat wel door de media in het nieuws is gebracht. Volgens het ministerie ontvingen zij geen verzoek tot vrijgave terwijl de leasemaatschappij in dit geval wel toestemming moet hebben van de overheid voor de transactie. Het ministerie van Handel heeft samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Centrale Bank een onderzoek ingesteld.