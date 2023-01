Grondpersoneel verdacht van sabotage Air Peace

In een maand tijd raakten drie vliegtuigen van het Nigeriaanse Air Peace beschadigd door grondpersoneel waardoor er veel verstoringen ontstonden. De airline denkt dat er opzet in het spel is.

Op 4 januari ramde een medewerker van afhandelaar NAHCO (Nigerian Aviation Handling Company) op de luchthaven van Lagos een Airbus A320 met mobiele trap dermate hard dat de romp en de trap zwaar beschadigd raakten. Het vliegtuig stond vervolgens tien dagen aan de grond. ‘Het is al de derde keer in een maand tijd dat een van onze vliegtuigen beschadigd raakt’, zei een woordvoerder van Air Peace. De maatschappij is vrij zeker van sabotage omdat de grondmedewerker geen reden had bij het vliegtuig te zijn.

De woordvoerder van Air Peace laat verder weten dat het bedrijf door de botsing inkomsten misloopt. ‘Het vliegtuig zou op de dag van de botsing meerdere vluchten uitvoeren, maar kon dit niet doen, waardoor er verstoringen en vertragingen ontstonden. De autoriteiten moeten het incident onderzoeken en de nodige maatregelen nemen. We hebben een formele klacht ingediend bij het management van NAHCO.’ Het bedrijf heeft de medewerker inmiddels ontslagen. NAHCO betreurt de verdenking van sabotage en heeft de autoriteiten gevraagd de zaak te onderzoeken.

Complex

Onopzettelijke botsingen tussen grondmaterieel en vliegtuigen of tussen twee vliegtuigen, komen vaker voor. Vliegvelden worden steeds drukker waardoor de operaties ook complexer worden en gevaren in een klein hoekje zitten. Zo raakten afgelopen september een Boeing 757 van Icelandair en een Boeing 777 van Korean Air beschadigd op Londen Heathrow toen ze te dicht bij elkaar kwamen.