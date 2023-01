Zoveel Embraer E2’s houdt KLM aan de grond

Van de veertien Embraer E195-E2’s waarover KLM beschikt worden er momenteel slechts vijf ingezet. De overige negen toestellen staan vanwege problemen met de motoren al enige tijd stil.

Terwijl KLM verschillende Embraer’s sinds kort aan de grond houdt, hebben andere Embraer’s al maanden niet gevlogen. De PH-NXC houdt momenteel het record, dat toestel vloog volgens de meest recente informatie sinds begin september niet meer.

PH-NXA: 19-12-2022

PH-NXB: VLIEGT

PH-NXC: 11-09-2022 (>90 dagen)

PH-NXD: 25-12-2022, vloog 2x op 17-01-2023

PH-NXE: 10-12-2022

PH-NXF: VLIEGT

PH-NXG: VLIEGT

PH-NXH: 15-01-2023

PH-NXI: 04-01-2023

PH-NXJ: 11-12-2022

PH-NXK: 19-12-2022

PH-NXL: 09-10-2022 (>90 dagen)

PH-NXM: VLIEGT

PH-NXN: VLIEGT

Tegenover Up in the Sky liet KLM eerder al weten dat de inzetbaarheid van de E195-E2 inderdaad ‘nog niet optimaal’ is. ‘De fabrikant van de Geared Turbo Fan (GTF)-motoren, P&W, heeft een grote stap gezet met een duurzame, zuinige en stille motor. Echter kent deze motor performance-problemen die terug te vinden zijn op alle platforms die met deze motoren opereren, wereldwijd. De performance-problemen hebben geen invloed op de vliegveiligheid, maar wel op inzetbaarheid van de vloot. Op dit moment wordt door de motorleverancier en de vliegtuigbouwer gewerkt aan het vinden van oplossingen. Daarnaast werken ze bij KLC hard om de effecten op de operatie zoveel mogelijk te beperken’, aldus een woordvoerder van KLM.