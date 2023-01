Aviapartner moet vertrekken van Düsseldorf Airport

Een slecht getimede beslissing van de luchthaven van Düsseldorf zorgt voor commotie bij Aviapartner. De grondafhandelaar moet na jaren plots vertrekken.

Aviapartner ontving het slechte nieuws vlak voor kerst en was met stomheid geslagen. De grondafhandelaar is de grootste op Düsseldorf Airport en moet eind maart na 21 jaar trouwe dienst de luchthaven verlaten. Daarmee staat er ruim zevenhonderd werknemers een onzekere tijd te wachten. Het bedrijf wil de beslissing aanvechten. Vakbond Verdi mengt zich ook in de zaak en vindt dat de luchthaven Aviapartner had moeten betrekken bij de beslissing.

Het vliegveld stuurt niet alleen Aviapartner de laan uit maar doet ook afstand van haar eigen afhandelingsvergunning. Zowel Aviapartner als Düsseldorf Airport Ground Handling wordt vervangen door twee nieuwe, nog onbekende bedrijven.

Timing

Vakbond Verdi vindt de timing van het besluit niet logisch. De overgang valt precies tijdens de paasvakantie wanneer het vaak erg druk is bij de afhandeling. Verdi verwacht daarnaast wederom een jaar van chaos op de luchthaven en is bang voor de overstap van personeel naar de nieuwe afhandelingsbedrijven. Werknemers van Aviapartner zouden ‘bij de nieuwe werkgevers moeten solliciteren. En als ze worden aangenomen gaat het soms om onzekere en tijdelijke banen, en ontvangen ze loon dat aanzienlijk lager is’. Ook geeft de vakbond aan stakingen niet uit te sluiten. Verdi roept de nieuwe afhandelingsbedrijven op te onderhandelen met Aviapartner om te kijken wat er mogelijk is voor de honderden werknemers.