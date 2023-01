Boeing werkt aan nieuw vliegtuig

NASA en Boeing zijn een samenwerking gestart voor de ontwikkeling van een nieuw duurzaam demonstratievliegtuig met een Transonic Truss-Braced Wing-constructie.

Met het nieuwe Sustainable FLight Demonstrater-project (SFD) willen Boeing en NASA meer te weten komen over duurzame narrowbody-vliegtuigen. Nog dit decennium moet een demonstratietoestel op ware grootte worden gebouwd, getest en bestuurd. In het project wordt ruim 1 miljard dollar geïnvesteerd. Het is volgens NASA de bedoeling dat de machine voor het eerst het luchtruim kiest in 2028.

De SFD zal het Transonic Truss-Braced Wing (TTBW)-concept gaan testen. Het vliegtuig wordt uitgerust met lange, dunne vleugels die worden gestabiliseerd door diagonale dragers. Het ontwerp moet veel zuiniger zijn dan een conventioneel vliegtuig. Door de vorm van de vleugels heeft het vliegtuig minder last van luchtweerstand wat resulteert in een lager brandstofverbruik.

Het ontwerpen van de SFD is al ruim tien jaar aan de gang. In die tijd kwamen vele concepten voorbij en en zijn windtunneltesten uitgevoerd ten behoeve van de vleugelconstructie. Met de aankondiging van de samenwerking verwachten NASA en Boeing dat ze een nieuwe technologie op de markt kunnen brengen wat kan leiden tot het lanceren van een nieuw vliegtuigtype.

Brandstofverbruik

Het nieuwe vleugelconcept moet zorgen voor een lager brandstofverbruik en daarmee een vermindering van de uitstoot. Naar verwachting verbruikt een vliegtuig zoals de SFD met een TTBW-configuratie dertig procent minder brandstof in vergelijking met de meest efficiënte narrowbody’s van vandaag de dag zoals de Boeing 737 Max of de Airbus A320neo.