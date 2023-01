Ryanair doet aanpassingen na ingrijpen toezichthouder

Ryanair gaat duidelijker communiceren over de CO2-compensatie waarvoor passagiers kunnen kiezen bij het boeken van een vliegticket.

De Ierse low-cost heeft drie aanpassingen gedaan nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) had aangegeven dat het bedrijf mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims over CO2-compensatie op de website had staan. Ryanair vermeldt nu duidelijk dat door het kiezen voor de compensatie vliegen niet duurzamer wordt. Ook krijgen klanten nu beter inzicht in de berekeningen die aan de compensatie ten grondslag liggen, en verschaft de budgetmaatschappij meer duidelijkheid over de projecten waaraan de opbrengsten van het compensatieprogramma worden besteed.

Op de website van Ryanair stonden tot voor kort teksten als ‘vliegen groener naar […]’. Volgens de ACM zou dat de indruk kunnen wekken dat vliegen ook daadwerkelijk ‘groener’ kon met Ryanair. ‘Bedrijven moeten eerlijk en duidelijk zijn over de duurzaamheidsclaims die ze doen. Vliegen blijft – ook met CO2-compensatie – een sterk vervuilende manier van vervoer. Het aanbieden van CO2-compensatie mag, maar het moet niet de indruk wekken dat vliegen hierdoor duurzaam is’, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten bij de ACM.