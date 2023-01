Schiphol: genoeg boeren uitgekocht

De Schiphol Group denkt voldoende stikstofrechten van boerenbedrijven te hebben opgekocht om natuurvergunningen voor zowel Lelystad Airport als Schiphol zelf te verkrijgen. Dat bevestigt een woordvoerder van de luchthaven tegenover NRC.

Zowel Schiphol als Lelystad hebben nog altijd een natuurvergunning nodig. Die vergunningen zijn vooralsnog niet verleend, onder meer omdat de luchthavens niet aan de stikstofnormen voldeden. Om meer stikstofrechten te bemachtigen heeft de Schiphol Group eind vorig jaar in stilte de uitstootrechten een aantal boerenbedrijven in de omgeving van beide luchthavens uitgekocht. In totaal zou het gaan om acht veehouders en vier agrarische bedrijven. De uitkoop zou het bedrijf zo’n 20 tot 25 miljoen euro hebben gekost. Schiphol zegt nu over voldoende stikstofrechten te beschikken om aan de voorwaarden van een natuurvergunning te voldoen. Het is nog niet duidelijk of en wanneer die verleend zal worden: volgens het ministerie van Landbouw zijn nog niet alle stukken aangeleverd.

De opkoop van stikstofrechten door bedrijven is niet onomstreden. Niet alleen omdat het de prijzen omhoog zou drijven, maar ook omdat de mate van regie die vanuit de overheid gevoerd kan worden ermee beperkt wordt. Omdat de politiek de kwestie niet aan de markt wil overlaten, werd in december een motie aangenomen die het kabinet oproept de commerciële opkoop aan banden te leggen. Totdat nieuwe regels zijn geïmplementeerd is vrije stikstofrechtenmhandel nog gewoon mogelijk. Schiphol zegt daar echter niet meer aan mee te zullen doen: ‘Schiphol heeft volgens ons een marktconforme prijs betaald voor de rechten. Het gaat ook om slechts twaalf bedrijven. Wij zijn nu klaar; we begeven ons niet meer op deze markt.’