Directeur Russische maatschappij voor rechter

Mansur Badrakov, directeur van het Russische S7 Airlines, moet voor de rechter verschijnen. Reden: hij nam geld aan om makkelijker A320neo-piloten te werven.

In totaal zou het gaan om een bedrag van circa 1,5 miljoen Roebel (omgerekend ongeveer twintigduizend euro). Het Openbaar Ministerie van Rusland laat weten dat de moeder van een van kandidaten een bedrag van iets minder dan vijfduizend euro naar de bankrekening van Badrakov overmaakte teneinde een medisch certificaat te ontvangen. Daaronder viel ook de overdracht van de potentiële vlieger aan de ambtenaren van de Central Medical and Flight Expert Commission of Civil Aviation (Centrale Medische en Vluchtdeskundige Commissie van de burgerluchtvaart). Een kandidaat verkrijgt zo’n certificaat als tijdens de keuring geen medische bijzonderheden geconstateerd worden. Naast Badrakov werd Boris Kamyshev, de plaatsvervangend algemeen directeur van S7 Airlines, beschuldigd voor hetzelfde vergrijp. De moeder die het geld naar Badrakov overmaakte, wordt eveneens strafrechtelijk vervolgd.

Schandaal aan het licht

Afgelopen zomer kwam dit omkoopschandaal boven water. Onderzoekers van de Federal Security Service (FSB) hielden Badrakov en Kamyshev in de regio Moskou aan. Op heterdaad zouden zij betrapt zijn. ‘Sinds het begin van het onderzoek is Boris Kamyshev uit zijn functie getreden van plaatsvervangend algemeen directeur voor vluchtoperaties. Sinds juli 2022 is hij geschorst, omdat hij onder huisarrest staat en op een beslissing van de rechter wacht. Ook Mansur Badrakov is niet meer werkzaam als vluchtdirecteur. Sinds juni 2022 is hij geschorst en staat onder huisarrest’, verklaart S7 Airlines aan het Russische persbureau TASS. Indien Badrakov en Kamyshev schuldig bevonden worden, hangt hen een gevangenisstraf van zeven tot twaalf jaar boven het hoofd.

Wanneer de omkopingen startten is niet bekend. S7 Airlines nam in ieder geval sinds 2017 de eerste geleasede A320neo in dienst.