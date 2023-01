Na Benschop nog een Schiphol-kopstuk weg

Hanne Buis, Chief Operations Officer van Schiphol, treedt per 1 februari uit haar functie. Dat maakte de luchthaven vanochtend bekend.

De reden voor de aankondiging heeft te maken met een meningsverschil over de aansturing van Schiphol. Het vliegveld kampte afgelopen maanden met een groot aantal uitdagingen. In de zomer staken de personeelstekorten op de luchthaven de kop op. In samenwerking met een slotcoördinator en luchtvaartmaatschappijen moest in juli en augustus gesneden worden in het aantal vluchten. Dat werd in september en oktober voortgezet. Tevens maakte het kabinet in de zomermaanden bekend dat Schiphol moet krimpen, een nieuwe tegenslag voor de luchthaven. Halverwege september dit jaar stapte topman Dick Benschop ook al op. COO Hanne Buis vertrekt per 1 februari bij Royal Schiphol Group.https://t.co/rk0EzUZZJ1— Schiphol (@Schiphol) January 21, 2023

Verschillende inzichten

Hoewel niet gespecificeerd wordt waar de meningen tussen de directie en de raad van Commissarissen (RvC) uiteenliepen, zat er niets anders op dan dat de wegen van Buis en Schiphol per 1 februari scheiden. ‘Het is spijtig dat dit verschil van inzicht is ontstaan. Langs deze weg wil de RvC zijn waardering en dank uitspreken voor de grote bijdrage die Hanne in de afgelopen 18 jaar in diverse functies zoals directeur Aviation Marketing, CEO van Lelystad Airport en als lid van de Directie van Royal Schiphol Group aan de luchtvaartsector heeft geleverd’, licht Jaap Winter, president-commissaris van Royal Schiphol Group toe in een verklaring.

COO blikt terug

Buis kijkt positief terug op haar tijd als COO. ‘Ik heb met veel energie en plezier gewerkt bij Schiphol Group en betreur het dat we op basis van dit verschil uit elkaar gaan. De luchtvaartsector is een belangrijke sector die Nederland verbindt met de wereld. Ik ben dankbaar dat ik al die jaren in verschillende rollen bij heb kunnen dragen aan die verbinding en aan de nodige veranderingen in de luchtvaart. Ik ben trots op alle medewerkers, partners en alle andere partijen die elke dag Schiphol maken’, zegt ze.