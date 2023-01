VNV: ‘Dat geldt ook in de cockpit’

De komende zomer dreigen volgens Vereniging Nederlands Verkeersvliegers (VNV) tekorten van KLM-piloten. Momenteel gaan meer vliegers met pensioen dan dat er nieuw binnenkomen.

‘We zien dat door het herstel van vliegreizen na corona veel druk staat op de operatie. Dat geldt ook in de cockpit’, aldus een woordvoerder van VNV tegenover De Telegraaf. Tijdens de uitbraak werden vluchten wegens inreisbeperkingen geannuleerd en had KLM minder piloten nodig. Menig vlieger maakte gebruik van de mogelijkheid vervroegd uit te treden. Voormalig operationeel directeur René de Groot gaf toentertijd aan dat de instroom van vliegers in opleiding stilstond. Ondanks dat verwachtte hij dat zij de plekken van gepensioneerden zouden kunnen opvullen. Dat lijkt voor KLM nu een grote uitdaging te worden.

Omscholing KLM-piloten

Tevens zou de luchtvaartmaatschappij volgens VNV in een brief ‘suboptimale’ keuzes gemaakt hebben als het gaat om de omscholing van piloten. In 2020 kwam het nieuws naar buiten dat KLM vervroegd haar Boeing 747’s uitfaseerde. Reden daarvoor was tijdens de coronacrisis kosten te besparen. Halverwege maart 2021 vertrok de laatste, de PH-BFV, richting nieuwe eigenaar. De 747-vliegers zouden door de uitfasering nog weinig voor KLM kunnen betekenen. Daarom besloot de luchtvaartmaatschappij hen hun typerating te laten halen voor de Embraer in plaats van voor de Boeing 777, een toestel dat in tegenstelling tot de Embraer net als de 747 geschikt is om op intercontinentale bestemmingen vliegen.

Oplossing pilotentekort

Volgens VNV is er op korte termijn geen gebrek aan piloten. Echter, KLM moet volgens de vakbond instructeurs inzetten en dat zou gevolgen kunnen hebben voor het aantal vluchten. KLM wil bijvoorbeeld vanaf eind januari vaker naar China vliegen, maar met de tekorten die dreigen als gevolg van de leegloop van piloten die met pensioen gaan, zou het weleens de vraag kunnen zijn hoelang deze uitbreiding van het netwerk kan doorgaan. De VNV is er in elk geval op tegen dat KLM-piloten meer vlieguren moeten maken. KLM stelt dat op korte termijn geen sprake is van een pilotentekort. ‘De huidige werving van piloten en instructeurs is erop gericht op de lange termijn te kunnen blijven voldoen aan de vervangingsvraag en doorstroom’, aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij tegenover De Telegraaf. Daarbij laat hij weten dat extern vliegers aangetrokken zullen worden.