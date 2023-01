Directeur Weeze: ‘Verwachten dat er iets gebeurt’

In Nederland geldt vanaf 1 januari dit jaar een vliegtaks van 26 euro. Luchthaven Weeze verwacht dat reizigers meer gebruik maken van deze locatie, al blijft zij voorzichtig.

Vorig jaar bedroeg de accijns op een vliegticket 7,95 euro. Vanaf dit jaar is dat iets meer dan 26 euro, een verdrievoudiging. Het doel van de overheid is mensen te ontmoedigen te vliegen en hen via die weg voor de auto, bus of trein te laten kiezen. Voor vluchten binnen Europa komt daar nog een verhoging bovenop. Verwachting is dat in 2026 een ticket circa veertig euro duurder is vergeleken met vorig jaar. Momenteel hebben luchtvaartmaatschappijen gratis rechten, maar de komende twee jaar nemen die af. Het jaar daarop is het zelfs helemaal verleden tijd.

Weeze dient zich (weer) aan

Luchthaven Weeze ligt vlak over de Nederlandse grens en is onder Nederlanders al populair. Vorig jaar maakten iets meer dan een miljoen mensen gebruik van de Duitse luchthaven. Circa 35 tot 40 procent was Nederlands. In 2010 reisden nog 2,8 miljoen reizigers via Weeze, maar een jaar later vond een reductie plaats: in 2011 zagen 1,5 miljoen mensen af om via het vliegveld te reizen, omdat vliegtaks ingevoerd werd. Sebastian Papst, directeur van Weeze Airport, zag toentertijd dat Eindhoven Airport profiteerde van die vliegbelasting.

Nu zijn de rollen omgedraaid. In Duitsland geldt momenteel een vliegtaks van 12,77 euro, een significant verschil met Nederland. Dat meer Nederlanders vertrekken vanaf de luchthaven vlak over de grens, ziet Papst wel gebeuren. De CEO loopt echter niet te hard van stapel. ‘We verwachten niet dat 1,5 miljoen passagiers direct terugkomen, maar we verwachten wel dat er iets gebeurt’, kijkt hij vooruit in een interview met AeroTelegraph.

Profiteren van Schiphol

Luchthavens vlak over de Nederlandse grens vormen al langer een gevaar voor Nederlandse vliegvelden. Afgelopen zomer kreeg Schiphol te maken met enorme druktes als gevolg van de personeelstekorten. Flughafen Münster-Osnabrück diende zich aan als kandidaat om reizigers over te nemen die afzien vanuit Amsterdam te vertrekken. Het kleine Duitse vliegveld heeft slechts 22 bestemmingen en ziet jaarlijks 700.000 tot 750.000 reizigers vanuit daar vertrekken.