Geduld van rechter raakt op door Qatar Airways

Een nieuwe wending in de zaak tussen Airbus en Qatar Airways zorgt voor ongeduld in de Londense rechtbank. Het probleem met het loslaten van de verf op de Airbus A350’s van de golfmaatschappij is nog altijd niet opgelost.

Momenteel zijn Qatar Airways en Airbus verwikkeld in meerdere rechtszaken. Nadat er op de Airbus A350’s van de luchtvaartmaatschappij problemen met de deklaag werden ontdekt, klaagden ze Airbus aan. De vliegtuigbouwer besloot vervolgens de nog openstaande bestelling voor vijftig Airbus A321’s aan Qatar Airways te annuleren. Dat bracht een nieuwe rechtszaak met zich mee. In het dispuut over de schade aan het lakwerk eist de golfmaatschappij ruim 600 miljoen dollar van de fabrikant als vergoeding.

De rechtszaak wordt in Londen behandeld door het High Court of Justice. Het eerste deel van het proces gaat van start in juni en gaat over aansprakelijkheidskwesties. Later zullen de schadevergoedingskwesties behandeld worden.

Absurd

Al voordat het proces is begonnen lopen de gemoederen in de rechtbank hoog op. Qatar Airways beweert dat de Qatarese luchtvaartautoriteit haar beval alle Airbus A350’s aan de grond te houden en dreigde de certificering voor het vliegtuig in te trekken. De Londense rechter vroeg de maatschappij om binnen dertien weken bewijs te leveren dat de autoriteit daadwerkelijk het bevel gaf. Na de deadline heeft de rechtbank nog steeds geen documenten ontvangen. De rechter vindt het absurd en geeft Qatar Airways nog één kans bewijs te leveren. De deadline is 21 april. Als de maatschappij dan wederom met lege handen aankomt staat haar een grote tegenslag in de rechtbank te wachten.