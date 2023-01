Ongeluk op vliegbasis Leeuwarden was strafbaar

Bij het ongeluk met een vorkheftruck dat in april 2022 plaatsvond op de Vliegbasis Leeuwarden is tenminste één strafbaar feit gepleegd, meldt het Openbaar Ministerie na een langdurig onderzoek van de gebeurtenis.

Het ongeval gebeurde tijdens een feest van een vliegers-squadron op vliegbasis Leeuwarden, aldus Omrop Fryslân. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd, alleen dat er een heftruck betrokken was bij het incident die ‘niet tijdens werkzaamheden’ zou zijn gebruikt, aldus de Koninklijke Marechaussee. Twee betrokken F-35-piloten raakten zwaargewond maar kunnen het ongeluk navertellen.

Drie militairen werden als gevolg van het ongeluk geschorst. Inmiddels is een van hen sinds een paar maanden weer aan het werk. Ook werd bekend dat er bewijs is gevonden voor een strafbaar feit, desondanks wordt niemand vervolgd. Het Openbaar Ministerie laat weten dat twee militairen als verdachten zijn gehoord. Omdat één militair al is geschorst en de ander zwaargewond raakte tijdens het ongeluk waaraan hij zelf bijdroeg, viel het besluit niemand te vervolgen.

Imago

Evenmin als over de precieze toedracht van het incident wordt niets vrijgegeven over de verwondingen die de vliegers opliepen. Dit zou alleen bekend worden gemaakt als er een rechtszaak was aangespannen. Basiscommandant Johan van Deventer gaf afgelopen zomer aan dat hij baalde van het incident: ‘Zo’n incident is natuurlijk smeuïg, dat twee goeie vliegers zwaargewond raken met een heftruck op de basis, dat is nieuws. Je bent uren, dagen, maanden, jaren bezig met werken aan een goed imago, maar door zoiets kan het ook snel weer afgebroken worden.’